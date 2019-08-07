Посольство США в России подтвердило, что Хантсман покинет свой пост 3 октября

Как следует из этого текста, Хантсман действительно покидает свой пост 3 октября. В документе дипломат призвал "продолжать привлекать Россию к ответственности", когда ее поведение угрожает США и их союзникам, но отметил, что у Москвы и Вашингтона есть общие интересы, которые нельзя игнорировать. В частности, Хантсман обратил внимание на необходимость поддержания каналов диалога по таким вопросам, как борьба с терроризмом и контроль над вооружениями.

Хантсман был назначен руководителем диппредставительства США в РФ в октябре 2017 года. До этого он служил американским послом в Сингапуре в 1992-1993 годах, занимал должность губернатора Юты в 2005-2009 годах, а в 2009-2011 годах был послом в КНР. В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, но через полгода объявил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме. Во время предвыборной гонки в 2012 году Хантсман выступал с критикой политики перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой, предложенной Обамой.