{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство США в России подтвердило, что Хантсман покинет свой пост 3 октября

Дипломат призвал "продолжать привлекать Россию к ответственности", когда ее поведение угрожает США и их союзникам
Посол США в РФ Джон Хантсман AP Photo/Matt Rourke
Описание
Посол США в РФ Джон Хантсман
© AP Photo/Matt Rourke

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Посольство США в Москве подтвердило подлинность прошения посла Джона Хантсмана о сложении полномочий. Копия соответствующего документа, направленного дипломатом американскому лидеру Дональду Трампу, было передано в среду ТАСС диппредставительством США.

На эту тему

Как следует из этого текста, Хантсман действительно покидает свой пост 3 октября. В документе дипломат призвал "продолжать привлекать Россию к ответственности", когда ее поведение угрожает США и их союзникам, но отметил, что у Москвы и Вашингтона есть общие интересы, которые нельзя игнорировать. В частности, Хантсман обратил внимание на необходимость поддержания каналов диалога по таким вопросам, как борьба с терроризмом и контроль над вооружениями.

Хантсман был назначен руководителем диппредставительства США в РФ в октябре 2017 года. До этого он служил американским послом в Сингапуре в 1992-1993 годах, занимал должность губернатора Юты в 2005-2009 годах, а в 2009-2011 годах был послом в КНР. В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, но через полгода объявил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме. Во время предвыборной гонки в 2012 году Хантсман выступал с критикой политики перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой, предложенной Обамой.

Теги
СШАРоссия
Столтенберг заявил, что НАТО необходимо реагировать на усиление Китая
Решение по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще не принято, отметил генсек альянса
Читать полностью