СМИ: второе турецкое судно приступило к бурению на шельфе Кипра

ТАСС, 7 августа. Турецкое буровое судно "Явуз" приступило к бурению на шельфе Кипра на скважине "Карпаз-1". Об этом в среду сообщает телеканал NTV. Буровое судно "Фатих", направленное ранее Анкарой, уже проводит аналогичные работы в этом районе.

К настоящему времени судно прошло 1,7 м. Бурение будет продолжаться до отметки 3,2 тыс. м, где по расчетам специалистов, располагается месторождение природного газа. По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, который находится на борту "Явуз", работа продлится 2,5-3 месяца. "Мы надеемся, что по достижении расчетной глубины мы найдем газ", - сказал он.

Донмез также напомнил, что Анкара ранее предлагала властям Республики Кипр сотрудничать в бурении на шельфе и добыче ресурсов с турецкой администрацией северной части острова. "Мы предлагали, но греческая часть отказалась. Однако повторю: мы уверены, что сотрудничество обеих сторон по этому вопросу послужит интересам обеих общин", - сказал он.

NTV сообщает, что корабли ВМС Турции охраняют скважины и буровые суда в круглосуточном режиме.

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м. Анкара оспаривает границы исключительной экономической зоны Кипра.

В заявлении Совета ЕС, распространенном 15 июля в Брюсселе по итогам заседания глав МИД 28 стран сообщества, говорилось, что Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в ИЭЗ Кипра. Совет ЕС решил приостановить переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, а также пока не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией.