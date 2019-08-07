Спецкоординатор ООН осудил планы Израиля по строительству 2,4 тыс. домов в поселениях

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 августа. /ТАСС/. Специальный координатор Организации Объединенных Наций (ООН) по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов осудил в среду планы Израиля по строительству почти 2,4 тыс. единиц жилья для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

"В последние два дня израильские власти одобрили продвижение на новые этапы согласования строительство около 2,4 тыс. единиц жилья в поселениях в зоне "С" оккупированного Западного берега реки Иордан. Расширение поселений не имеет юридической силы и является грубым нарушением международного права. Содействуя аннексии Западного берега, этот процесс подрывает шансы на создание палестинского государства на основе соответствующих резолюций ООН в рамках решения о двух государствах. Оно [строительство в поселениях] должно прекратиться немедленно и полностью", - говорится в заявлении Младенова, распространенном в среду его пресс-службой.

По информации газеты The Times of Israel, совет по планированию гражданской администрации Западного берега реки Иордан при Минобороны Израиля в понедельник и вторник выдал окончательное разрешение на сооружение 838 единиц жилья для поселенцев, а планы строительства еще 1466 квартир и домов на одну семью в поселениях прошли начальный этап согласования. При этом 31 июля израильский кабинет безопасности утвердил строительство 6 тыс. единиц жилья для еврейских поселенцев и возведение 700 домов и квартир для палестинцев на Западном берегу, отмечает издание.

Продолжающееся строительство в еврейских поселениях считается одним из основных препятствий на пути урегулирования палестино-израильского конфликта. В 2016 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к еврейскому государству немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же заявил, что не будет следовать положениям этого документа.