Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск и гарантировал ему безопасность

ЛУГАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск на прямые переговоры о способах достижения мира в Донбассе. Об этом, как сообщает агентство Луганскинформцентр , Пасечник заявил в ходе состоявшейся сегодня прямой линии с жителями Украины.

Глава ЛНР подчеркнул, что на сегодня основная задача сторон - "прекратить стрельбу, развести тяжелое вооружение и садиться за стол переговоров". "Крайне недопустимо, чтобы... мирные здравомыслящие, умные люди погибали непонятно за что, непонятно зачем и во имя чего", - сказал Пасечник. "Я считаю, это нужно остановить и достичь этого можно только в ходе прямых переговоров. Поэтому милости просим, путь приезжает, и безопасность его мы, конечно же, обеспечим", - пригласил нового руководителя Украины глава республики.

Прямые переговоры, по словам Пасечника, должны стать первым шагом к установлению мира в Донбассе. "Это наша основная задача, это наше основное требование, чтобы Владимир Зеленский и в его лице все власти Украины наконец услышали голос Донбасса, повернулись к нам лицом и сели за стол переговоров, прямых переговоров с представителями Донбасса - ЛНР и ДНР", - заявил он.

Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter 2 августа сообщил, что проведет очередную прямую линию, в ходе которой ответит на интересующие жителей Украины вопросы. К настоящему времени на горячую линию главы ЛНР поступило 2 357 обращений из 35 городов и населенных пунктов Украины.