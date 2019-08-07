Пакистан заявил, что понизит уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира

ТАСС, 7 августа. Власти Пакистана объявили, что понизят уровень дипломатических отношений и приостановит двустороннюю торговлю с Индией в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир. Об этом сообщила в среду газета Doon со ссылкой на заявление правительства страны.

Пакистанская сторона уточнила, что потребует от индийского посла покинуть Исламабад, а также не станет направлять в Нью-Дели своего дипломата, который был назначен главой диппредставительства. "Наши послы больше не будут находится в Нью-Дели, а его индийские коллеги будут отправлены домой", - приводит газета слова министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши.

Решение о понижении уровня диппотношений было принято на заседании Совета национальной безопасности Пакистана под председательством премьер-министра страны Имрана Хана. Пакистанские власти пообещали обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с решением Индии по кашмирскому вопросу. Исламабад также принял решение пересмотреть двусторонние договоренности с Нью-Дели.

Решение Индии по Кашмиру вызвало протесты Исламабада

Правительство Индии объявило 5 августа о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом.

Пакистан крайне негативно отнесся к решению Индии лишить особого статуса Джамму и Кашмир, большинство населения которого составляют мусульмане. Премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился создать специальный комитет для проработки правового, политического и дипломатического ответа на решение Нью-Дели упразднить этот штат.

Штат Джамму и Кашмир имел в составе Индии особую автономию, на его территории все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд преимуществ.

Кашмир - яблоко раздора между Индией и Пакистаном

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. Территория древнего княжества Кашмир - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии.