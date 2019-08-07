Ливийская армия заявила об уничтожении двух легких самолетов на аэродроме Мисураты

ТАСС, 7 августа. Боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесла ракетный удар по аэродрому военной базы в городе Мисурата, в результате которого были уничтожены два легких самолета сторонников правительственных сил. Об этом, как сообщил в среду новостной портал Al-Marsad, заявил командующий ВВС ЛНА генерал Мухаммед аль-Манфур.

По его словам, "два военных самолета возвращались из аэропорта Митига под Триполи, и в момент приземления в Мисурате обе машины были уничтожены". Генерал отметил, что ему неизвестна судьба пилотов, находившихся в момент атаки за штурвалом подбитых самолетов.

Минувшим днем ЛНА объявила, что ее авиации удалось нанести серьезный урон самолету Ил-76 с грузом оружия на аэродроме военной базы в Мисурате. На его борту, как указал представитель ЛНА, находились ракеты и снаряды, которые используются беспилотниками турецкого производства при атаках ливийских правительственных сил на позиции ЛНА.

В данный момент в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля ее командующий Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.