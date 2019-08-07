В Киргизии началась операция по задержанию Атамбаева

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/ В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом ТАСС сообщили в штабе бывшего главы государства.

"Сотрудники милиции начали операцию по захвату экс-президента", - утверждают в его штабе. По данным собеседника агентства, сторонники бывшего президента пытаются помешать сотрудникам правоохранительных органов проникнуть на территорию дома Атамбаева. Сведений о погибших или пострадавших в результате операции пока не поступало.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Адвокат экс-президента Киргизии Слесарев назвал решение депутатов не соответствующим конституции страны.

Как считает бывший глава киргизского государства, он подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения в свой адрес называет "чушью". Экс-президент также утверждал, что у него имеется наградное оружие и в случае попытки силового захвата он окажет вооруженное сопротивление.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на эту должность нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.