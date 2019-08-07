В ЛНР заявили о готовности отвести вооружение от линии соприкосновения зеркально с Киевом

ЛУГАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) готова в любое время отвести вооружение от линии соприкосновения при условии зеркальных действий с украинской стороны. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе состоявшейся в среду прямой линии с жителями Украины.

"Мы не стреляем, мы готовы отвести любое вооружение в рамках, конечно, зеркальных договоренностей, в любое время. Для нас это вопрос необходимый - прекратить войну", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Глава ЛНР подчеркнул, что украинская сторона неоднократно срывала мирные инициативы Донбасса. "Мы первыми никогда не стреляли и не стреляем. Все инициативы по тому, чтобы принимать какие-то условия прекращения огня, были инициированы нашей стороной, ЛНР, всем Донбассом. Украинской стороной регулярно такие договоренности нарушаются", - заявил он.

Рамочное решение о разведении сил и средств на трех участках в Донбассе было подписано представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Осенью того же года в Золотом и Петровском силы были разведены. Многократные попытки развести войска в Станице Луганской при президенте Петре Порошенко ни к чему не привели. Более того, уже отведенные в Петровском и Золотом украинские воинские подразделения вернулись на прежние позиции. Вновь вернуться к реализации договоренностей 2016 года стороны смогли только после президентских выборов на Украине и формирования нового состава украинской делегации в Контактной группе. В конце июня этого года стороны, наконец, осуществили отвод войск в районе Станицы Луганской.

17 июля контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске договорилась возобновить выполнение соглашения от 2016 года о разведении сил и средств еще на двух участках на линии соприкосновения в Донбассе вслед за Станицей Луганской.