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Все дороги к дому экс-президента Киргизии под Бишкеком заблокированы

Сторонники Алмазбека Атамбаева пытаются прорваться к его дому в селе Беш-Кунгей, сообщили сообщили в штабе бывшего главы государства

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов заблокировали все дороги к дому экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, который находится в селе Беш-Кунгей под Бишкеком. Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства.

"Сторонники Атамбаева пытаются прорваться к его дому, однако все дороги к нему заблокированы вооруженными сотрудниками силовых структур", - заявил представитель штаба. Он утверждал, что в результате спецоперации несколько человек получили ранения, в том числе журналист одного из местных изданий.

По данным окружения Атамбаева, в ходе штурма спецназ применяет резиновые пули и шумовые гранаты, над домом кружат вертолеты. "Количество раненых увеличивается, на месте работают несколько бригад скорой помощи", - отметил собеседник агентства. Он сообщил, что находящиеся рядом с бывшим президентом люди "пытаются защищаться от спецназовцев камнями и палками".

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек Шаршенович
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