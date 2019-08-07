Задержание экс-президента Киргизии. Главное

В селе под Бишкеком была проведена спецоперация по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. По предварительным данным, в ходе столкновений силовиков и сторонников экс-главы государства пострадали около 10 человек.

7 августа в Киргизии провели операцию по задержанию Атамбаева. По данным окружения бывшего президента, в ходе штурма спецназ применил резиновые пули и шумовые гранаты, над домом были замечены вертолеты. Экс-глава государства был задержан.

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали все дороги к дому экс-президента, который находится в селе Беш-Кунгей под Бишкеком. В штабе Атамбаева сообщили, что охраняющие дом сторонники экс-президента кидают в спецназовцев камни и палки.

В ходе спецоперации пострадали, по предварительным данным, около 10 человек. В штабе бывшего главы государства сообщили, что в числе пострадавших - один журналист.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.

Его подозревают в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Атамбаев считает, что он подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения в свой адрес называет "чушью". Адвокат экс-президента назвал решение депутатов не соответствующим конституции страны.