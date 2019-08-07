Германия приостанавливает эксплуатацию боевых вертолетов Tiger

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы ФРГ в качестве меры предосторожности решили временно отказаться от эксплуатации боевых вертолетов Eurocopter Tiger. Как сообщил в среду Бундесвер, причина заключается в возможном дефекте крепежных болтов.

"Безопасность является приоритетом для Бундесвера. По этой причине поступило распоряжение приостановить использование боевых вертолетов Tiger", - говорится в пресс-релизе. Информацию о возможном браке ВС ФРГ получили от представителей военно-промышленного комплекса. Решение о дальнейших шагах будет принято на заседании представителей Бундесвера, которое запланировано на четверг, 8 августа. Предполагается, что для возобновления эксплуатации потребуется замена крепежных частей.

Как пишет журнал Spiegel, ВС ФРГ располагает 53 вертолетами Eurocopter Tiger.

Это уже третье за последние три дня сообщение о ненадлежащем состоянии материально-технической базы ВС ФРГ. 6 августа уполномоченный национального парламента по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс подверг критике флот Германии. По его словам, еще никогда ВМФ страны "не был меньше, чем сейчас". Он сказал, что флот должен насчитывать 15 фрегатов, а не восемь, как в настоящий момент.

5 августа газета Bild сообщила, что 42% летчиков ВВС ФРГ недостаточно времени проводят в воздухе, нарушая тем самым предписания НАТО. Альянс рекомендует летчикам практиковаться 180 часов в год. В Германии норму выполняют лишь 58% - 512 военнослужащих из 875. Причина, по версии издания, заключается в нехватке самолетов.