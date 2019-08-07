СМИ: ФБР с 2016 года уволило четырех сотрудников по подозрению в разглашении секретов

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) с 2016 года начало расследование в отношении 14 сотрудников, заподозренных в причастности к утечкам секретной информации, и уволило четырех из них. Об этом сообщил в среду портал Daily Caller со ссылкой на попавший в распоряжение общественной организации Judicial Watch шестистраничный документ с информацией о ходе расследований.

В отношении некоторых других сотрудников, которых заподозрили в раскрытии информации, касающейся деятельности ФБР, были применены "более мягкие меры": они были отстранены от выполнения служебных обязанностей с удержанием жалованья. В документе не уточняется, какую именно информацию разглашали сотрудники, а упоминаются лишь сроки завершения и результаты расследования по каждому конкретному делу.

В частности, в ходе расследования, завершенного в июне 2017 года, выяснилось, что высокопоставленный сотрудник ФБР воспользовался доступом к базе данных ведомства и раскрыл секретную информацию бывшему сотруднику бюро. В результате ему был вынесен письменный выговор. Другой сотрудник ФБР за неправомерное использование секретной информации в 2016 году был отстранен от выполнения служебных обязанностей на 45 дней.

Как отметил Daily Caller, поскольку из документа вычеркнуты многие детали, нет возможности уточнить, были ли эти сотрудники ФБР причастны к утечкам информации о деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера, который в течение почти двух лет расследовал утверждения о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. При этом портал напомнил, что в ходе слушаний в Конгрессе США 1 мая министр юстиции и генеральный прокурор Уильям Барр сообщил о "нескольких" расследованиях, касающихся утечек секретной информации, но не уточнил, идет ли речь о сотрудниках ФБР или о чиновниках Министерства юстиции США.

18 апреля Минюст обнародовал итоговый доклад спецпрокурора, в котором тот признал, что расследование не выявило сговора победившего на президентских выборах Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.