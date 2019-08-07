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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

В штабе Атамбаева заявили, что экс-президент продолжает сопротивляться бойцам спецназа

Полной картины происходящего пока нет, отметили в штабе экс-президента Киргизии
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© AKIpress via AP

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии продолжает оказывать сопротивление бойцам спецназа, которые проводят операцию по его задержанию в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства, где ранее заявляли о его задержании.

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"Спецназ смог пройти на территорию резиденции Атамбаева и приблизиться к дому, где находится экс-президент, который продолжает оказывать сопротивление", - заявил представитель штаба. По его словам, пока нет полной картины происходящего, поскольку спецназ никого не подпускает к дому, где находится Атамбаев, откуда "продолжают звучать выстрелы".

"Сторонники Атамбаева с внешней стороны забора возводят баррикады из спиленных деревьев, чтобы не дать возможности вывезти экс-президента с территории резиденции", - отметил собеседник, добавив, что собравшиеся жгут покрышки.

Спецназ несколько часов назад предпринял попытку задержания Атамбаева. По одним данным, операция прошла успешно и он был схвачен, по другим сведениям - противостояние продолжается. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявили, что операция продолжается.

На данный момент известно как минимум о десяти раненых, среди которых журналист и депутат национального парламента. На место направлены пять бригад скорой помощи, больницы Бишкека и Чуйской области готовятся к приему пострадавших.

Теги
КиргизияПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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