Китай выступает против указа США в отношении активов властей Венесуэлы

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила в среду, что Китай выступает категорически против последних заявлений и действий США в отношении собственности правительства Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп подписал 5 августа исполнительный указ о полной блокировки собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг.

"Слова и действия американской стороны являются грубым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы и серьезным нарушением основных норм и принципов международных отношений", - сказала Хуа Чуньин, ее слова приводит сайт МИД КНР. "Китайская сторона выступает категорически против этого", - указала она.

Официальный представитель ведомства отметила, что "выбор правящей партии является внутренним делом страны, которое должен решать ее народ". "Выбор стран, с которыми сотрудничает страна, тоже является ее собственным делом", - добавила Хуа Чуньин, подчеркнув, что "санкции не способствуют решению проблем и лишь усугубляют риск бесконтрольности над ситуацией". "Китай решительно призывает американскую сторону рассмотреть суть вопроса и вернуться на верный путь уважения к международному праву", - резюмировала Хуа Чуньин.

Ситуация в Венесуэле

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку, помимо России, высказались также Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.