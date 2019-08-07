Президент Киргизии Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 августа, прервал свой недельный краткосрочный отпуск и направился в Бишкек", - говорится в сообщении.

Несколько часов назад бойцы спецподразделений Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. По последним данным, сторонники Атамбаева сумели блокировать спецназ на территории резиденции.

Ранее в штабе экс-президента сообщили, что в ходе штурма дома ранения получили более 10 человек, в том числе журналист и депутат национального парламента. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, в свою очередь, заявили, что в ходе операции бойцы спецназа боевое оружие не применяли, они использовали только резиновые пули.