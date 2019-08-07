В штабе Атамбаева заявили, что спецназ начал новый штурм дома экс-президента

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Бойцы спецподразделения предприняли еще одну попытку взять штурмом дом в селе Кой-Таш Чуйской области Киргизии, в котором находится экс-президент страны Алмазбек Атамбаев. Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства.

"Спецназ начал еще один штурм дома, где находится Атамбаев, однако пока захватить здание не удалось", - заявил представитель штаба. По его словам, на территории резиденции Атамбаева сейчас слышны автоматные очереди, отключен свет и в нескольких местах вспыхнул пожар. Сторонники экс-президента пытаются прорваться на территорию резиденции, они жгут покрышки и возводят баррикады.

Спецназ несколько часов назад предпринял попытку задержания Атамбаева. По одним данным, операция прошла успешно, по другим сведениям - противостояние продолжается. На данный момент известно как минимум о 10 раненных, среди которых журналист и депутат национального парламента. На место направлены пять бригад скорой помощи, больницы Бишкекка и Чуйской области готовятся к приему раненых.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Адвокат экс-президента Киргизии Слесарев назвал решение депутатов не соответствующим конституции страны.

Как считает бывший глава киргизского государства, он подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения в свой адрес называет "чушью". Экс-президент также предупредил, что у него имеется наградное оружие и в случае попытки силового захвата он окажет вооруженное сопротивление. Атамбаев ранее трижды проигнорировал приглашение явиться на допрос в МВД.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на эту должность нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.