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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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Президент Киргизии прервал отпуск и направился в Бишкек

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

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"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 августа, прервал свой недельный краткосрочный отпуск и направился в Бишкек", - говорится в сообщении.

Несколько часов назад бойцы спецподразделений Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. По последним данным, сторонники Атамбаева сумели блокировать спецназ на территории резиденции.

Ранее в штабе экс-президента сообщили, что в ходе штурма дома ранения получили более десяти человек, в том числе журналист и депутат национального парламента. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, в свою очередь, заявили, что в ходе операции бойцы спецназа боевое оружие не применяли, они использовали только резиновые пули.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЖээнбеков, Сооронбай ШариповичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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