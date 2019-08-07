В МВД Киргизии сообщили, что обстановка в Бишкеке находится под контролем

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Обстановка в киргизской столице, неподалеку от которой проводится спецоперация по задержанию экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, полностью контролируется властями. Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель Дежурной части МВД Киргизии.

"Обстановка под контролем", - подчеркнул представитель правоохранительного ведомства. При этом он отказался вдаваться в детали, в том числе подтвердить или опровергнуть сообщения о переводе личного состава милиции на усиленный режим несения службы.

Пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ), сотрудники которого проводят спецоперацию в селе Кой-Таш Чуйской области по задержанию экс-главы государства, не доступна для комментариев. Ранее в ГКНБ подтвердили лишь сам факт проведения операции и то, что бойцами спецназа боевое оружие не применялось, а использовались только резиновые пули.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Адвокат экс-президента Киргизии Слесарев назвал решение депутатов не соответствующим конституции страны.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на эту должность нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.