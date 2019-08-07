В штабе Атамбаева заявили, что сторонники экс-президента Киргизии отбили штурм его дома

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сумели отбить атаку спецназа на дом бывшего главы государства в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе экс-президента.

"Спецназ предпринял еще одну попытку штурма дома, где находится Атамбаева", - сказал представитель штаба. По его словам, сторонники экс-президента сумели пробить забор, прорваться на территорию резиденции и окружить спецназ. "На место продолжают прибывать сторонники Атамбаева со всех регионов страны", - заверил собеседник.

В среду бойцы спецподразделений Киргизии предприняли попытку задержания Атамбаева, но столкнулись с сопротивлением его сторонников. На данный момент известно как минимум о десяти раненых, среди которых журналист и депутат парламента. Пятеро пострадавших госпитализированы.