{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

В штабе Атамбаева заявили, что сторонники экс-президента Киргизии отбили штурм его дома

Отмечается, что на место продолжают прибывать сторонники Атамбаева

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сумели отбить атаку спецназа на дом бывшего главы государства в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе экс-президента.

На эту тему
Задержание экс-президента Киргизии. Главное

"Спецназ предпринял еще одну попытку штурма дома, где находится Атамбаева", - сказал представитель штаба. По его словам, сторонники экс-президента сумели пробить забор, прорваться на территорию резиденции и окружить спецназ. "На место продолжают прибывать сторонники Атамбаева со всех регионов страны", - заверил собеседник.

В среду бойцы спецподразделений Киргизии предприняли попытку задержания Атамбаева, но столкнулись с сопротивлением его сторонников. На данный момент известно как минимум о десяти раненых, среди которых журналист и депутат парламента. Пятеро пострадавших госпитализированы.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
Задержание экс-президента Киргизии. Главное
По предварительным данным, в ходе спецоперации по задержанию пострадали более десяти человек
Читать полностью