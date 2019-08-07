Сторонники Атамбаева заявили, что захватили бойцов спецназа

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева захватили бойцов спецподразделений, штурмовавших дом бывшего главы государства в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства.

"Сторонники Атамбаева отбили атаку на дом экс-президента и захватили спецназовцев. Под конвоем их вывели на улицу", - сказал представитель штаба. По его словам, у спецназовцев забирают оружие. "Некоторых из них пытаются избивать", - отметил собеседник агентства.

По его словам, к селу Кой-Таш продолжают стягивать подразделения силовых структур.

В связи с ситуацией в Кой-Таше президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал трудовой отпуск и направляется в Бишкек.