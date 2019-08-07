Претендент на пост президента США заявил, что демпартия идет к поражению на выборах

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Демократическая партия США полным ходом движется к поражению на следующих президентских выборах, предстоящих в ноябре 2020 года. С таким прогнозом выступил в среду на пресс-конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне один из нынешних претендентов от демократов на пост президента США, губернатор штата Монтана Стив Буллок.

"Я хочу увидеть конец президентства [республиканца] Дональда Трампа. Но когда я стоял на прошлой неделе на сцене, на которой проводились [телевизионные] дебаты [демократов], а затем слушал [участников второго раунда] на следующий день, я видел, что его переизбрание становится с каждой минутой все более вероятным", - признал Буллок.

"Позвольте мне сказать это простым образом: мы [демократы] не можем победить политику персональных нападок, проводимую Дональдом Трампом, если проводим политику самоуничтожения, - подчеркнул он. - Факт заключается в том, что мы [демократы] полным ходом идем по пути поражения на этих выборах даже задолго до их начала".

Буллок, считающийся одним из аутсайдеров избирательной гонки у демократов, подверг Трампа решительной критике и согласился с теми, кто называет нынешнего главу администрации США расистом. Кроме того, губернатор обвинил главу Белого дома в поддержке зарубежных противников. "Президент США оказывает помощь и поддержку врагам демократии за рубежом и подстрекает врагов приличного поведения внутри страны", - утверждал претендент на пост главы государства от Демократической партии.

Буллок родился 11 апреля 1966 года. В штате, губернатором которого он является, республиканец Трамп в 2016 году одержал верх над кандидатом в президенты США от демократов Хиллари Клинтон с перевесом в более чем 20% голосов избирателей. Буллок добился избрания на губернаторский пост в ноябре 2012 года. Он родился и вырос в Монтане. Получил диплом юриста в Школе права знаменитого Колумбийского университета. Работал в частной адвокатской компании в столице США, одновременно преподавал право в Университете имени Джорджа Вашингтона. В 2008 году победил на выборах генерального прокурора Монтаны.

Считается, что Буллок придерживается умеренных взглядов. Имеет репутацию прагматика, которому удается конструктивно работать с местными республиканцами.