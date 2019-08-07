КПП на казахстанско-киргизской границе работают в штатном режиме

НУР-СУЛТАН, 7 августа. /ТАСС/. Все контрольно-пропускные пункты на казахстанско-киргизской границе работают в обычном режиме. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС начальник отдела по работе со СМИ и связям с общественностью Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Канатбек Султанов в среду.

"Все контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. Никаких дополнительных команд и информации не поступало", - рассказал Султанов, отвечая на вопрос о ситуации на казахстанско-киргизской границе.

Спецназ Киргизии несколько часов назад предпринял попытку задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.