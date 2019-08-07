Президент Филиппин заявил, что не позволит США размещать ракеты на территории страны

ТАСС, 7 августа. Филиппины "никогда не позволят" США размещать ракетные системы на своей территории. Об этом заявил президент Филиппин Родриго Дутерте, передает в среду агентство "Синьхуа".

"В СМИ появилась информация, что они [США] хотят разместить какие-то баллистические ракеты средней дальности [на Филиппинах]. Этого не будет, потому что я не позволю это сделать и потому что это является нарушением конституции", - сказал журналистам Дутерте перед встречей с представителями деловых кругов Китая и Филиппин в президентском дворце. Он добавил, что также не позволит любым иностранным войскам находиться на территории страны.

Между Филиппинами и США с 1951 года действует Договор о взаимной обороне, согласно которому страны обязаны оказывать поддержку друг другу, если одна из них подвергнется нападению третьей стороны.

3 августа Agence France-Presse сообщило, что министр обороны США Марк Эспер выступил в поддержку планов размещения ракет наземного базирования средней дальности в Азии после выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что решения о размещении "оборонных ресурсов" где бы то ни было будут приниматься Вашингтоном "при тесных консультациях" с партнерами.