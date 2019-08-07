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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

Сотрудники милиции Киргизии стягиваются к зданию МВД страны

В зданию ведомства также начали прибывать автобусы и грузовые машины

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии стягиваются к зданию МВД республики. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, все они оснащены касками, бронежилетами, щитами и резиновыми дубинками.

По оценке корреспондента ТАСС, в настоящее время возле здания министерства насчитывается несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, к МВД начали прибывать автобусы и грузовые автомашины.

Спецназ Киргизии в среду предпринял попытку силового захвата дома экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. Его сторонники утверждают, что отбили штурм и захватили несколько бойцов спецподразделений. По последним данным, в результате штурма пострадали как минимум десять человек. СМИ также сообщают об одном погибшем, однако официальные структуры гибель человека пока не подтверждают.

Как сообщили ТАСС в штабе Атамбаева, к селу Кой-Таш продолжают стягиваться сотрудники силовых и правоохранительных структур, а также сторонники экс-президента. "Около 2 тыс. сторонников знают о втором готовящемся штурме и готовятся к обороне", - заявил представитель штаба.

В связи с ситуацией в Кой-Таше президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и возвращается в столицу из Иссык-Кульской области.

Теги
КиргизияПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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