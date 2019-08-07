Помпео: США намерены вернуться к переговорам с КНДР о денуклеаризации в ближайшие недели

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Стратегия Соединенных Штатов в отношении КНДР не изменилась, несмотря на ряд произведенных в последнее время Пхеньяном испытательных запусков ракет. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео на совместной с британским министром иностранных дел Домиником Раабом пресс-конференции в Госдепартаменте.

"Стратегия администрации президента США [Дональда] Трампа в отношении КНДР не изменилась. Наши усилия направлены на достижение полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи. Мы надеемся, что в ближайшие недели вернемся за стол переговоров для достижения этой цели", - подчеркнул шеф американской дипломатии.