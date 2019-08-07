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Помпео: США намерены вернуться к переговорам с КНДР о денуклеаризации в ближайшие недели

Госсекретарь США подчеркнул, что стратегия администрации Трампа в отношении Пхеньяна не изменилась
Госсекретарь США Майкл Помпео Spencer Platt/Getty Images
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Госсекретарь США Майкл Помпео
© Spencer Platt/Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Стратегия Соединенных Штатов в отношении КНДР не изменилась, несмотря на ряд произведенных в последнее время Пхеньяном испытательных запусков ракет. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео на совместной с британским министром иностранных дел Домиником Раабом пресс-конференции в Госдепартаменте.

"Стратегия администрации президента США [Дональда] Трампа в отношении КНДР не изменилась. Наши усилия направлены на достижение полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи. Мы надеемся, что в ближайшие недели вернемся за стол переговоров для достижения этой цели", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

Теги
СШАКНДРПомпео, Майкл (Майк)
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