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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

Комитет нацбезопасности опроверг информацию о захвате спецназовцев сторонниками Атамбаева

Спецоперация продолжается, отметили в ведомстве

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области Киргизии продолжается. Об этом сообщил в среду пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"ГКНБ сообщает, что информация о том, что бойцы спецназа сдались сторонникам Атамбаева, не соответствует действительности. В настоящее время спецоперация продолжается", - говорится в заявлении.

В среду спецназ Киргизии предпринял попытку силового захвата Атамбаева, однако встретил сопротивление со стороны сторонников экс-президента. Через несколько часов атака спецназа была отбита, а несколько его бойцов, как сообщили в штабе экс-президента, захвачены сторонниками Атамбаева и избиты.

Между тем, по последним данным, в село Кой-Таш продолжают стягиваться сотрудники силовых и правоохранительных структур. В результате штурма пострадали как минимум десять человек. СМИ также сообщают об одном погибшем, однако официальные структуры гибель человека пока не подтверждают.

Как сообщили ТАСС в штабе Атамбаева, к селу Кой-Таш продолжают стягиваться сторонники экс-президента.

В связи с ситуацией в Кой-Таше президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и возвращается в столицу из Иссык-Кульской области.

Теги
КиргизияПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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