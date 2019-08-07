Генсек НАТО заверил, что альянс не обещал России не расширяться на восток

БРЮССЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил журналистов, что Североатлантический альянс как организация не обещал СССР и России не расширяться на восток, однако ничего не сказал об обещаниях, которые давали лидеры США и ФРГ советскому руководству. Об этом он заявил в среду в ходе визита в Австралию, текст речи Столтенберга распространила пресс-служба НАТО.

"Я могу гарантировать, могу заверить, что НАТО не давала такого обещания (не принимать государства Восточной Европы, расширяясь на восток - прим. ТАСС). В НАТО все решения принимаются консенсусом, поэтому, чтоб дать такие обещания России, все страны НАТО должны были собраться вместе и принять такое решение, и я могу заверить, что подобной встречи никогда не было", - заявил он.

Данный прием - утверждать, что НАТО не обещала СССР не расширяться на восток в обмен на вывод советских войск из Германской Демократической Республики (ГДР) и других стран Восточной Европы - часто используется официальными лицами НАТО. По свидетельствам первого президента СССР Михаила Горбачева, подобные устные заверения давала отнюдь не НАТО, как организация, а лидеры ФРГ и США.

Тот факт, что эти заверения никогда не были зафиксированы в международных документах, дает теперь западным лидерам полную свободу интерпретаций, а также прямого отрицания договоренностей, на основании которых Советский Союз поддержал воссоединение Германии.