Сторонники Атамбаева сообщили, что готовятся отражать второй штурм его резиденции

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева ведут подготовку к отражению еще одной попытки штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства.

"Сторонники экс-президента не исключают, что предстоит еще одна попытка силового захвата дома Атамбаева, и предпринимают шаги для укрепления обороны", - заявил представитель штаба. По его словам, подготовка ведется на территории "всей резиденции", которая занимает несколько гектаров. "По нашим данным, из Бишкека в сторону Кой-Таша выехали несколько автобусов со спецназом", - отметил собеседник.

В среду спецназ предпринял попытку силового захвата Атамбаева; его сторонники утверждают, что отбили штурм и захватили несколько бойцов спецподразделений. По последним данным, ранения получили как минимум 15 человек, в том числе журналист, депутат парламента и боец спецназа. В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии подтвердили факт проведения операции и заявили, что бойцы спецназа боевое оружие не применяли, а использовали только резиновые пули. В связи с ситуацией президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и вернулся из Иссык-Кульской области в Бишкек.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечь его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы, а также в незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш. Адвокат экс-президента Киргизии назвал решение депутатов не соответствующим конституции страны.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на эту должность действующего президента Жээнбекова. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.