Спецслужбы Киргизии опровергли факт стрельбы по мирным жителям при задержании Атамбаева

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Бойцы спецназа во время попытки захвата бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не применяли оружие против мирных жителей. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-центром Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики заявлении.

"ГКНБ сообщает, что в связи с распространением слухов и недостоверной информации о том, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева бойцы спецназа стреляют в мирных людей, не соответствует действительности", - говорится в тексте.

Как напомнил ГКНБ, распространение провокационных сообщений "влечет за собой уголовную ответственность в рамках законодательства" республики. "Отмечаем, что бойцы спецназа применяют только резиновые пули, а со стороны дома отстреливаются из огнестрельного оружия", - отметили в ведомстве.

В среду спецназ предпринял попытку силового захвата Атамбаева, которую, как утверждают сторонники экс-президента, им удалось отбить. По последним данным, ранения получили как минимум 15 человек, в том числе журналист, депутат парламента и боец спецназа. В связи со сложившейся ситуацией президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и вернулся из Иссык-Кульской области в Бишкек.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечь его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета, противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы, а также незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш. Адвокат экс-президента назвал решение депутатов не соответствующим конституции страны.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год и стал первым главой государства, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на эту должность действующего президента. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.