Премьер Армении рассчитывает на встречу с Медведевым в Киргизии

ЕРЕВАН, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит с 8 по 9 августа рабочий визит в киргизский город Чолпон-Ата для участия в очередном заседании межправительственного совета Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС), в рамках которого планирует встретиться с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Об этом в среду сообщили из пресс-службы армянского кабмина.

"Заседание начнется с выступления Пашиняна, как руководителя председательствующей страны в органах ЕАЭС. Предусматривается совместное заявление премьера Армении и председателя Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна для представителей СМИ. В рамках визита планируется встречи Пашиняна с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром России Дмитрием Медведевым", - говорится в релизе армянского кабмина.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года.