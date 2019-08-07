СМИ: правила допуска участников на очередные теледебаты демократов могут измениться

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Порядок допуска претендентов на пост президента США от Демократической партии на запланированные на октябрь нынешнего года очередные, уже четвертые по счету общенациональные теледебаты может быть изменен. Об этом сообщается в среду на портале Elections Central, размещающем информацию о предстоящих в США в ноябре 2020 года президентских выборах.

Ссылаясь на меморандум Национального комитета Демократической партии (НКДП), направленный в штабы претендентов, Elections Central отметил, что им может быть предоставлено дополнительное время на то, чтобы выполнить два условия для участия в теледебатах.

В июне и июле в них участвовали в общей сложности 20 претендентов, и для того, чтобы сократить их число, организаторы ужесточили правила для предстоящих 12-13 сентября в Хьюстоне третьих теледебатов: в них будут участвовать лишь те, кто к 28 августа сможет заручиться по крайней мере двухпроцентной поддержкой по итогам четырех опросов общественного мнения и собрать пожертвования по крайней мере у 130 тыс. человек. Однако в меморандуме, направленном на этой неделе в штабы претендентов, НКДП разъяснил, что те кандидаты, у которых не получится выполнить требования к участию в теледебатах в Хьюстоне, получат возможность попытаться выполнить их к следующим, четвертым теледебатам в октябре. Конкретные сроки при этом не названы.

Дебаты в Хьюстоне

Сейчас оба указанных требования выполнили бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Доул, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк и мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж. Еще два претендента - бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро и бизнесмен Эндрю Янг - выполнили по крайней мере одно условие для участия в теледебатах.

"После разъяснения НКДП у нескольких претендентов появилась надежда на то, что они смогут заручиться более широкой поддержкой избирателей и еще по крайней мере раз появиться на сцене в ходе общенациональных дебатов", - отметил Elections Central.

До конца нынешнего года Национальный комитет Демократической партии намерен провести теледебаты еще четыре раза и шесть теледебатов - в период с января по апрель 2020 года. Таким образом, цикл теледебатов завершится уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании. 3 февраля в Айове продут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.