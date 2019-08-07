Кличко заявил о намерении снова баллотироваться на должность мэра Киева

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен снова баллотироваться на эту должность в случае его увольнения по решению правительства.

"Я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться - не в моих принципах", - подчеркнул Кличко в интервью изданию "Левый берег".

"Меня избрали киевляне, и снять, если не справлюсь с поставленными задачами, тоже могут только они", - добавил он.

Кличко сейчас занимает пост мэра и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении разделить полномочия мэра и главы КГГА. Кличко не согласился с лишением избранного мэра исполнительных полномочий, подчеркнув, что это лишает столицу самоуправления.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об увольнении Кличко.