Гуайдо заявил, что венесуэльская оппозиция располагает планом вывода страны из кризиса

КАРАКАС, 7 августа. /ТАСС/. Политические противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут вывести южноамериканскую страну из затяжного кризиса. С таким утверждением выступил в среду на митинге в столице республики лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

"Есть отличная стратегия национального и международного уровня, в которой главная роль принадлежит венесуэльцам, Венесуэле и парламенту (подконтрольной оппозиции Национальной ассамблее - прим. ТАСС), чтобы положить конец страданиям нашего народа", - приводит слова политика радиостанция Union Radio. Деталей этого плана он не привел. Гуайдо также подчеркнул, что оппозиция и ее сторонники "должны сохранять единство, чтобы добиться победы".

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Во вторник Министерство финансов США пояснило, что санкции не запрещают оказание гуманитарной помощи Боливарианской Республике. В МИД Венесуэлы назвали новые ограничительные меры "незаконными актами экономического терроризма" в отношении народа страны

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 млн процентов. Согласно подсчетам ООН, Боливарианскую Республику покинули уже более 4 млн человек.