СМИ: сирийские войска отразили контратаки боевиков на севере провинции Хама

ТАСС, 7 августа. Бойцы сирийской армии отбили в среду контратаки бандформирований, пытавшихся вернуть под контроль утраченные ими позиции на севере провинции Хама. Как передало агентство SANA, в результате ожесточенного боя противник был отброшен, а сирийские войска перешли в наступление и полностью освободили населенные пункты Арбаин, Хасрая и Закят.

По его информации, разгромленные банды экстремистской группировки "Джейш аль-Изза" отступили к Эль-Латамне и Кфар-Зейте, где находятся два их последних форпоста на севере Хамы.

По сведениям новостного портала "Аль-Масдар", в боях на этом участке фронта участвуют элитные подразделения сирийской армии под названием "Силы тигры", которыми командует генерал Сухейль аль-Хасан.

В случае разгрома противника войска сумеют выйти к административной границе с соседней провинцией Идлиб и приблизиться к городу Хан-Шейхун, который находится на стратегическом шоссе Хама - Алеппо.