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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

Экс-президент Киргизии призвал силовиков не идти против народа

Алмазбек Атамбаев обратился к сотрудникам правоохранительных органов во время эфира на телеканале "Апрель"

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обратился к сотрудникам правоохранительных органов с призывом не применять силу против народа. Соответствующее заявление он сделал в четверг во время эфира на телеканале "Апрель".

"Я призываю силовиков не идти против своего народа", - сказал Атамбаев.

Спецназ Киргизии в среду предпринял попытку силового захвата экс-главы государства, которая провалилась. Во время штурма и после него один боец спецназа был убит, еще более 40 человек получили травмы и ранения. Президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек, где в четверг утром намерен провести заседание Совета безопасности.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЖээнбеков, Сооронбай ШариповичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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