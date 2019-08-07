Верховный суд Бразилии отменил перевод экс-президента Лулы да Силвы в другую тюрьму

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 августа. /ТАСС/. Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии в среду приостановил исполнение вынесенного ранее нижестоящей инстанцией решения о переводе экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, отбывающего тюремный срок за коррупцию, в тюрьму штата Сан-Паулу. За это высказались 10 из 11 судей высшей инстанции республики.

Таким образом, политик продолжит отбывать наказание в здании управления Федеральной полиции южного штата Парана до тех пор, пока пленумом ФВС не будет рассмотрен вопрос об ангажированности экс-судьи Сержиу Мору (сейчас занимает пост министра юстиции), вынесшего обвинительный приговор бывшему главе государства. Ранее правоохранительные органы просили перевести экс-президента, так как акции сторонников политика у штаба полиции затрудняют работу ведомства. Генпрокурор поддержал решение ФВС, посчитав, что с учетом особого статуса политика он имеет право на особые условия заключения под стражей и его перевод в обычную тюрьму невозможен.

Информационный портал The Intercept 10 июня опубликовал переписку Мору, в которой тот обсуждал и, как утверждает сайт, в нарушение закона координировал с гособвинителями уголовное расследование в отношении экс-президента Бразилии. По мнению журналистов портала, содержание диалогов свидетельствуют в пользу данной версии.

Именно Мору, который до назначения на должность министра юстиции был федеральным судьей, в 2017 году вынес первый обвинительный приговор Луле да Силве. В тот момент экс-президент намеревался вновь баллотироваться на высший государственный пост, однако вердикт и последующее заключение в тюрьму поставили крест на этих планах. В итоге победу на состоявшихся в октябре 2018 года президентских выборах одержал ультраправый политик Жаир Болсонару, который через несколько дней после голосования пригласил Мору в свое правительство.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег. В апреле Верховный суд сократил срок тюремного заключения политику с почти 13 лет до восьми лет и 10 месяцев. Сам экс-глава государства категорически отвергает все предъявленные ему обвинения.