Великобритания и Мексика расширят политическое и экономическое партнерство

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Великобритания и Мексика в четверг заключат соглашение о значительном расширении политического и экономического сотрудничества. Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой британского МИД, подписание документа будет приурочено к визиту главы ведомства Доминика Рааба в Мехико.

"Историческое соглашение о партнерстве, которое будет подписано в ходе официального визита министра иностранных дел в Мехико, имеет наиболее широкий охват из всех договоренностей, которые когда-либо заключались между правительствами Соединенного Королевства и Мексики, - говорится в документе. - Помимо расширения политического сотрудничества в противостоянии глобальным вызовам, в том числе изменению климата, партнерство будет также способствовать увеличению объемов торговли и инвестиций в новые производственные методы и технологии, энергетику, финансовые услуги, образование и финансирование экологических программ".

Условия соглашения предусматривают выделение Лондоном £60 млн ($73 млн) в течение пяти лет на осуществление в Мексике программ, направленных на борьбу с коррупцией, развитие энергетики, сектора финансовых услуг, а также передовых городских технологий.