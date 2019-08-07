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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

СМИ: глава областного ГУВД Киргизии получил травму в Кой-Таше

Самат Курманкулов находится в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

ТАСС, 8 августа. Начальник Главного управления внутренних дел (ГУВД) Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в реанимации после того, как он серьезно пострадал в ходе столкновения сотрудников силовых структур со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Об этом сообщило в четверг агентство АКИpress.

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Как оно отмечает, у Курманкулова диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. По данным Минздрава Киргизии, начальник регионального главка находится в состоянии комы, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние Курманкулова остается крайне тяжелым, уточняет АКИpress.

Спецназ Киргизии в среду предпринял попытку силового захвата экс-президента, которая провалилась. Во время штурма и после него один боец спецназа был убит, еще 43 человека получили травмы и ранения. Шесть бойцов спецназа в ходе атаки были захвачены в заложники сторонниками экс-главы государства. Президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек, где в четверг утром намерен провести заседание Совета безопасности.

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Атамбаев, Алмазбек ШаршеновичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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