Мадуро призвал провести 10 августа всемирную акцию протеста против Трампа

КАРАКАС, 8 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал соотечественников принять участие во всемирной акции протеста против президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в среду, выступая на торжественном мероприятии в Каракасе.

"Я присоединяюсь к приглашению "Патриотического полюса" [проправительственной коалиции], Боливарианского конгресса народов... на мировую акцию протеста против Дональда Трампа в следующую субботу, 10 августа, - приводит слова главы государства сайт Министерства связи и информации. - Я поддерживаю призыв венесуэльского народа, тысячу способов протеста в мире, в социальных сетях, и пусть правда станет известной".

Мадуро также осудил новые санкции со стороны США и выразил уверенность в том, что южноамериканская страна справится с их последствиями. "В мире нет империи, исполнительной власти или блокады, которая могла бы сдержать Венесуэлу", - отметил лидер Боливарианской Республики.