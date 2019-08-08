В США считают, что Южная Корея и Япония должны нормализовать двусторонние отношения

СЕУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Республика Корея и Япония должны как можно скорее положить конец трениям, нарастающим в двусторонних политических и экономических отношениях. С таким призывом выступил заместитель помощника госсекретаря США Марк Кнаппер, сообщает в четверг агентство Yonhap.

"Считаем, что Южная Корея и Япония в этой связи должны переоценить принятые в последние месяцы политические решения, которые нанесли урон взаимному доверию", - цитирует агентство дипломата. По его утверждению, противостояние Сеула и Токио негативно сказывается на общей ситуации и создает для КНДР, России и Китая "возможность бросить вызов" США и их союзникам в регионе.

Кнаппер призвал Сеул и Токио "проявить благоразумие с тем, чтобы не дать конфликту повредить двусторонние экономические и военные связи".

2 августа правительство Японии приняло решение исключить Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Соответствующее решение вступит в силу 28 августа. Сеул обещал ввести ответные ограничительные меры, а также пересмотреть договор об обмене разведывательными данными с Токио.

1 июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников, и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую вероятность.