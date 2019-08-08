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Политический кризис в Венесуэле
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Правительство Венесуэлы отказывается от участия в новом раунде переговоров с оппозицией

Как сообщил министр связи и информации Венесуэлы, причиной отказа является "опасная и грубая агрессия" по отношению к Венесуэле со стороны администрации Трампа

КАРАКАС, 8 августа. /ТАСС/. Власти Венесуэлы приняли решение отказаться от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе. Соответствующий документ в среду опубликовал в своем Twitter министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

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"Несмотря на то, что делегация оппозиции, назначенная [лидером оппозиции] Хуаном Гуайдо уже находится на Барбадосе для участия в переговорах, запланированных на эту неделю, президент [Венесуэлы] Николас Мадуро принял решение не отправлять [свою] делегацию", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что причиной отказа является "опасная и грубая агрессия по отношению к Венесуэле со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа", которую поддерживает оппозиция Боливарианской Республики.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

В новость были внесены изменения (04:05 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, Дональд
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