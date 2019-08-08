Южная Осетия отметила 11-ю годовщину начала войны 2008 года траурными мероприятиями

ЦХИНВАЛ, 8 августа. /ТАСС/. Южная Осетия траурными мероприятиями отметила 11-ю годовщину начала грузинской агрессии 2008 года. Молитва детей, сотни портретов павших и свечи на Гергиевской лестнице стали главными эпизодами памятной акции, которая в ночь на четверг прошла в Цхинвале и собрала тысячи людей, передает корреспондент ТАСС.

"Вот уже 11-й год мы собираемся на этом месте, чтобы почтить память павших 8 августа 2008 года. Эти люди, которые на нас смотрят с портретов, были виновны лишь в том, что они родились осетинами на земле Южной Осетии. Для агрессора не имело значения - мужчина это или женщина, взрослый или ребенок, выбрав для своей военной агрессии циничное название "Чистое поле", - заявил на траурной акции президент республики Анатолий Бибилов.

Он отметил, что "зверства, проявленные националистической властью Грузии, - это преступление против человечности и сколько бы времени ни прошло, преступники понесут наказание". "Я уверен, что самый главный преступник, Михаил Саакашвили, когда-нибудь предстанет перед международным трибуналом и получит заслуженное наказание", - подчеркнул президент.

"Горькой памяти слеза"

Траурная акция "Горькой памяти слеза" началась в центре столицы Южной Осетии с молитвы детей Цхинвала, которые вышли с иконами святых на Гергиевскую лестницу перед зданием парламента республики, где были выставлены сотни портретов павших, в том числе российских солдат и миротворцев. В память о них здесь зажглись сотни свечей.

"Мы не имеем морального права делить российского солдата и осетинского ополченца, мирных граждан и миротворцев. Они все здесь, вместе, наши герои - герои Осетии, отдавшие за нас жизнь", - сказала ТАСС министр культуры республики Жанна Зассеева.

В ходе акции была представлена литературно-музыкальная программа - реквием памяти павших, где впервые прозвучало произведение молодого осетинского композитора Мурата Плиева, посвященное событиям августа 2008 года.

Ранее, незадолго до начала акции, представители общественности и руководство республики во главе с Анатолием Бибиловым возложили цветы к "Дереву скорби" в "Музее сожженных душ". Там же у православного креста прошел заупокойный молебен.

"Музей сожженных душ" находится в селении Тбет в нескольких километрах к западу от Цхинвала, у въезда на Зарскую дорогу - единственную дорогу, которая в августе 2008 года вела из Цхинвала в Россию. Он расположен под открытым небом и представляет собой круг из искореженных машин, расстрелянных вместе с беженцами, пытавшимися выехать из города во время нападения. В середине круга установлено большое распятье и металлический монумент, представляющий собой дерево с опадающей листвой - "Дерево скорби".

Траур по миротворцам

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, в память о погибших миротворцах в среду на территории российской военной базы в Южной Осетии прошел траурный митинг с участием представителей командования Южного военного округа (ЮВО), 58-й общевойсковой армии, государственных структур Южной Осетии, участников операции по принуждению Грузии к миру и личного состава военной базы. Митинг завершился поминальной литургией.

Там отметили, что вечером в ходе памятной акции в центре Цхинвала, жителям и гостям города были продемонстрированы документальные видеоматериалы о трагических событиях августа 2008 года.

Агрессия Грузии

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.