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Политический кризис в Венесуэле

СМИ: США готовят план помощи Венесуэле на период "после Мадуро"

Глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер отметил также, что союзники Вашингтона готовят собственные планы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 августа. /ТАСС/. США разрабатывают совместно с региональными партнерами план помощи Венесуэле на период, который последует за отстранением президента Николаса Мадуро от власти. Об этом в интервью газете El Nuevo Herald заявил в среду глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер.

"Наши союзники в настоящее время готовят собственные планы. Было бы полезным объединить усилия и сравнить их. Наши ключевые союзники в регионе готовы к этому", - приводит издание слова представителя Пентагона.

По мнению Фоллера, "днем после Мадуро" можно считать тот момент, когда законные власти [таковыми в Вашингтоне считают представителей венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо], а не правительство, которое возглавляет Мадуро, обратятся за помощью к США и другим странам".

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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