Пентагон подтвердил намерение США и Турции создать центр совместных операций в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 августа. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. США и Турция намерены организовать центр проведения совместных операций для создания на севере Сирии буферной зоны. Это подтвердил в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель Министерства обороны США Шон Робертсон.

"Переговоры между представителями военных ведомств двух стран в Анкаре на этой неделе привели к прогрессу в деле создания устойчивого механизма безопасности на севере Сирии, который бы отвечал легитимным запросам нашего союзника по НАТО - Турции", - сказал он.

"Мы намерены создать в Турции центр проведения совместных операций США и Турции, чтобы продолжить планирование и практическую реализацию", - добавил представитель Пентагона. "Задачей Министерства обороны [США] в Сирии остается окончательная победа над ИГ [террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ]", - утверждал также Робертсон.

В распространенном в среду заявлении Минобороны Турции говорилось о том, что военные двух стран договорились открыть в республике центр проведения совместных операций для реализации мер по созданию на севере Сирии буферной зоны.

Делегация американских военных в понедельник прибыла для обсуждения перспективы создания совместными усилиями на севере Сирии буферной зоны, что могло бы удовлетворить ряд требований Турции. Часть севера Сирии, в частности, территории к востоку от Евфрата, в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны. Их поддерживают США, но эти отряды признаны террористическими в Турции. Анкара заявляет, что такое положение дел угрожает безопасности Турции.

Дискуссия о создании буферной зоны, которая включала бы и бесполетную зону, началась еще в 2013 году. Было проведено несколько раундов переговоров, в том числе между Анкарой и Вашингтоном, однако каждый раз по ряду причин стороны не могли прийти к соглашению.