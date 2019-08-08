Бибилов: Россия обеспечивает безопасность Южной Осетии от любых посягательств на 100%

ЦХИНВАЛ, 8 августа. /ТАСС/. Россия обеспечивает 100-процентную безопасность Южной Осетии от любых посягательств, заявил в интервью ТАСС президент республики Анатолий Бибилов.

"Взаимодействие, которое было организованно между силовой составляющей Республики Южная Осетия и Российской Федерации, где мы выработали единый контур безопасности, на сегодняшний день позволяет нам говорить о 100-процентной безопасности республики от любых посягательств, которые могут быть со стороны Грузии. Это единственно государство, граничащее с Южной Осетией, которое на сегодняшний день является для республики враждебным", - сказал Бибилов.

По словам президента, регулярные учения НАТО в Грузии создают определенный дискомфорт. "Но мы прекрасно знаем, что Южная Осетия в безопасности, которую нам обеспечивает четвертая российская военная база, пограничное управление ФСБ России и Вооруженные силы Республики Южная Осетия", - сказал он.

Бибилов напомнил, что в рамках Договора о союзничестве и интеграции, подписанном в марте 2015 года между Южной Осетией и Россией, югоосетинские военнослужащие, которые "изъявляют желание служить в российской армии на четвертой военной базе и в других воинских частях, имеют такую возможность". Сегодня более 350 югоосетинских военнослужащих уже проходят службу в российской армии, добавил он.

Также, по словам президента, в рамках договора о союзничестве и интеграции, югоосетинская сторона обсуждает с Министерством обороны России вопросы "модернизации вооружения Южной Осетии - замену старых на новые виды техники и вооружения".

Договор о союзничестве и интеграции был подписан 18 марта 2015 в Москве лидерами России и Южной Осетии. Он предусматривает формирование двумя странами общего пространства обороны и безопасности, свободное пересечение российско-югоосетинской границы, интеграцию таможенных органов, сотрудничество по линии органов внутренних дел, упрощение процедуры приобретения российского гражданства и социальную составляющую, в том числе вопросы индексации пенсий и повышение уровня зарплат. Договор заключен сроком на 25 лет с возможностью его продления.