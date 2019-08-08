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Политический кризис в Венесуэле

Министр обороны Венесуэлы требует наказать пособников введения санкций против страны

Владимир Падрино Лопес также заявил, что Вооруженные силы требуют справедливости

КАРАКАС, 8 августа. /ТАСС/. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал наказывать тех, кто способствует введению в отношении Боливарианской Республики мер санкционного воздействия. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.

"Те, кто затеяли "игры", требуя введения санкций [против Венесуэлы], финансовой и экономической блокады с тем, кто, преследуя собственные... политические интересы, несет венесуэльскому народу голод и опустошение, должны понести наказание в соответствии с законом", - говорится в публикации. "Вооруженные силы требуют справедливости!" - заключил Падрино Лопес.

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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