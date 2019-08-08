Число пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии выросло до 48

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Число получивших травмы и ранения в ходе штурма спецназом дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области выросло до 48.

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Об этом сообщило в четверг Министерство здравоохранения Киргизии.

"Количество обратившихся за медицинской помощью составило 48 человек, девять из них отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в распространенном министерством сообщении.

По его данным, от полученных ранений умер боец спецподразделения. "Четыре человека госпитализированы с огнестрельными ранениями", - отмечает Минздрав. Все пострадавшие находятся в больницах Бишкека и Чуйской области.