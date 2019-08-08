{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

Число пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии выросло до 48

Пострадавшие находятся в больницах Чуйской области и Бишкека

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Число получивших травмы и ранения в ходе штурма спецназом дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области выросло до 48.

На эту тему
Хронология штурма резиденции экс-президента Киргизии

Об этом сообщило в четверг Министерство здравоохранения Киргизии.

"Количество обратившихся за медицинской помощью составило 48 человек, девять из них отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в распространенном министерством сообщении.

По его данным, от полученных ранений умер боец спецподразделения. "Четыре человека госпитализированы с огнестрельными ранениями", - отмечает Минздрав. Все пострадавшие находятся в больницах Бишкека и Чуйской области.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
Генпрокуратура Киргизии начала расследование по фактам беспорядков в селе Кой-Таш
В ведомстве также сообщили, что экс-президент Алмазбек Атамбаев ранее трижды вызывался на допрос в качестве свидетеля в МВД
Читать полностью