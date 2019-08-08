Генпрокуратура Киргизии начала расследование по фактам беспорядков в селе Кой-Таш

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Киргизии начала расследование дела по фактам произошедших в селе Кой-Таш Чуйской области беспорядков, где произошли столкновения между сотрудниками милиции и сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении главного надзорного ведомства страны.

"Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статьям "массовые беспорядки", "убийство", "захват заложников" после инцидента, который произошел вечером 7 августа в селе Кой-Таш", - говорится в сообщении. Как в нем отмечается, экс-президент ранее трижды вызывался на допрос в качестве свидетеля в МВД, однако "законные требования органов следствия были проигнорированы". В связи с чем следователь вынес постановление о "принудительном приводе Атамбаева, исполнение которого было поручено сотрудникам Госкомитета национальной безопасности [ГКНБ]".

В среду спецназ ГКНБ в селе Кой-Таш Чуйской области предпринял попытку силового захвата Атамбаева, которая провалилась.