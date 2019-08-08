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Политический кризис в Венесуэле

Оппозиция Венесуэлы заявила о готовности продолжать переговоры для выхода из кризиса

Ранее власти Венесуэлы отказались от участия в очередном раунде переговоров на Барбадосе

КАРАКАС, 8 августа. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция продолжит поиски решения внутриполитического кризиса в стране, несмотря на отказ в среду правительства Николаса Мадуро от участия в очередном раунде переговоров на Барбадосе. Об этом сообщил представитель оппозиционной делегации и депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики Сталин Гонсалес.

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"Мы прибыли на Барбадос чтобы достичь соглашения, которое положило бы конец страданиям венесуэльцев и позволило бы им определить свое будущее на действительно свободных выборах", - написал он в Twitter. По словам Гонсалеса, политические оппоненты президента Николаса Мадуро продолжат "искать выход из кризиса, добиваться восстановления демократии... с тем, чтобы положить конец коррупции, нищете и нарушениям прав человека".

В среду власти Венесуэлы приняли решение отказаться от участия в очередном раунде переговоров на Барбадосе, сославшись на "опасную и грубую агрессию по отношению к Венесуэле со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа", которую поддерживает оппозиция Боливарианской Республики.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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