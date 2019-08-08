МВД Киргизии возбудило дело по факту гибели сотрудника спецназа

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Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой министерства.

"По факту гибели сотрудника спецназа ГКНБ и ранения сотрудников правоохранительных органов начато досудебное производство. Факты зарегистрированы по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство" Уголовного кодекса республики", - указывается в тексте. По данным пресс-службы, в настоящее время уже проводятся "необходимые следственно-оперативные мероприятия".

"Со стороны правоохранительных органов в отношении граждан не применялось огнестрельное оружие. Оружие применялось со стороны дома [бывшего президента] Алмазбека Атамбаева", - отметили в МВД.