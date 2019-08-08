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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

МВД Киргизии возбудило дело по факту гибели сотрудника спецназа

В ведомстве отметили, что в настоящее время уже проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. МВД Киргизии возбудило уголовное дело по факту убийства бойца спецподразделения "Альфа" Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

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Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой министерства.

"По факту гибели сотрудника спецназа ГКНБ и ранения сотрудников правоохранительных органов начато досудебное производство. Факты зарегистрированы по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство" Уголовного кодекса республики", - указывается в тексте. По данным пресс-службы, в настоящее время уже проводятся "необходимые следственно-оперативные мероприятия".

"Со стороны правоохранительных органов в отношении граждан не применялось огнестрельное оружие. Оружие применялось со стороны дома [бывшего президента] Алмазбека Атамбаева", - отметили в МВД.

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КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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